Vernio si mobilita per la pace, domani sera tutti in piazza

Insieme amministrazione comunale, associazioni e parrocchie per chiedere l'immediata tregua delle armi in Ucraina

Mobilitazione comunitaria per la pace a Vernio. L’appuntamento è in piazza del Comune per domani, venerdì 18 marzo, alle ore 21 per dire tutti insieme no alla guerra.

Insieme ci sono l’amministrazione comunale, le associazioni, le parrocchie e tutti coloro che credono nella pace come via maestra della convivenza tra i popoli, che mettono al primo posto la dignità delle persone e delle nazioni e che chiedono l’immediata tregua delle armi in Ucraina. Gli organizzatori sottolineano la vocazione speciale delle comunità della Val di Bisenzio per i valori non negoziabili della democrazia e della pace, nati dalle grandi sofferenze provocate dal nazifascismo e dal secondo conflitto mondiale, che restano oggi più che mai punto di riferimento della vita civile.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

