01.12.2018 h 16:52 commenti

Vernio sarà illuminata dalle luci a led: riduzione del 50% della spesa e minor inquinamento

Consiag Servizi Comuni, con un impegno di spesa da parte del Comune di circa 3 milioni di euro, spalmato su 15 anni (circa 200 mila euro l’anno), si occuperà di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica

Restyling totale e nuova gestione, all’insegna dell’efficienza e del risparmio energetico, per la pubblica illuminazione di Vernio.

Consiag Servizi Comuni, con un impegno di spesa da parte del Comune di Vernio di circa 3 milioni di euro, spalmato su 15 anni (circa 200 mila euro l’anno), si occuperà di gestione e manutenzione dell’illuminazione pubblica, di rendere operativo un progetto di efficientamento energetico e di fornitura di energia. La nuova gestione partirà dal 1° gennaio. “A parità di risorse economiche impegnate - ha precisato il sindaco Giovanni Morganti - potremmo disporre di un sistema di illuminazione e di un servizio di manutenzione più efficiente e con minori costi ambientali.

Ringraziamo comunque l’azienda a cui è affidato il servizio fino al 31 dicembre per l’impegno che ha sempre garantito ”.

Progetto efficientamento - Nel 2019 tutti i punti luce pubblici del Comune - che sono 1325 - saranno caratterizzati da tecnologia led. L’operazione permetterà risparmiare il 50 per cento dell’energia impiegata in precedenza. “Il Comune ha già trasformato a tecnologia led una parte del sistema di illuminazione, esattamente 283 punti luce - precisa Morganti - della trasformazione degli altri 1042 si occuperà Consiag Servizi Comuni nel corso del prossimo anno con un investimento proprio di circa 300 mila euro”. La qualità e la quantità dell’illuminazione miglioreranno con un controllo della dispersione luminosa e quindi dell’inquinamento.

Diminuiranno anche le necessità di manutenzione.

Buone notizie anche sul fronte dei risultati ambientali: si risparmieranno 350 mila kilowatt di energia elettrica, 100 tonnellate equivalenti di petrolio e verrà ridotta l’emissione di anidride carbonica di 26 tonnellate.

Come funzionerà il servizio - Consiag Servizi Comuni si occuperà della manutenzione ordinaria degli impianti e del loro adeguamento, oltre che dell’acquisto dell’energia. A disposizione di cittadini e amministratori, dal primo gennai, ci sarà un numero verde attivo 24 ore su 24, verrà inoltre garantita la reperibilità e il pronto intervento.















Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus