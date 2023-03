14.03.2023 h 10:00 commenti

Vernio ripropone la Fiera di San Giuseppe ma la data slitta di un mese

Dopo tre anni di stop torna il tradizionale appuntamento della Val di Bisenzio con gli stand allestiti lungo la strada tra Mercatale e San Quirico dove si potranno acquistare prodotti tipici

Dopo tre anni di stop forzato a causa della pandemia, torna a Vernio la Fiera di San Giuseppe che tradizionalmente segna l’avvio dei lavori nei campi e della primavera. In origine la Festa si teneva la prima domenica successiva al 19 marzo, quest’anno invece nuova veste ‘primaverile’ con la decisione del Comune di Vernio e dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio di riproporre l'attesissimo evento, facendolo slittare nel fine settimana del 15 e 16 aprile con un ricco programma di iniziative.

È quindi già partita l'organizzazione del Mercato della Fiera, che si svolgerà nella sola giornata di domenica 16 aprile. Il Mercato sarà un'occasione unica per una piacevole giornata da trascorrere in campagna ed un'opportunità per ammirare ovini e caprini, animali da cortile e bovini, tra cui la locale Calvanina. Negli stand allestiti lungo la strada tra Mercatale di Vernio e San Quirico, si potranno acquistare prodotti tipici della Val di Bisenzio e dintorni come miele, formaggio, olio, dolci, farina dolce di castagne, articoli dell'artigianato, attrezzature agricole, piante e fiori e tutto ciò che riguarda orto e giardino. Gli stand gastronomici offriranno la possibilità di degustare le delizie della Val di Bisenzio e molte altre bontà.

L'organizzazione e la gestione del Mercato della Fiera è affidata ad Appennino Slow, partner della manifestazione. È quindi aperta la selezione degli operatori pubblici e privati che vogliono partecipare. Chi fosse interessato può contattare visitvalbisenzio@gmail.com o chiamare 334 8334945 (da martedì a sabato dalle 9.30 alle 12.30).