17.07.2020 h 16:36 commenti

Vernio, Ramunion e Croce Rossa sanificano tutti i parchi giochi. Il grazie del Comune

Volontari in azione dal parco dell'Albereta agli altri giardini. Donate anche taniche di prodotto igienizzante che sarà utilizzato nei prossimi giorni in nuovi interventi in collaborazione con la Pro loco di Montepiano e l’Auser Valbisenzio

Tutti i parchi gioco del Comune di Vernio sono stati sanificati grazie alla generosità e alla collaborazione tra l’associazione Ramunion Italia e la Croce Rossa di Vernio. Nel corso della giornata di ieri 16 luglio è stata condotta l’operazione, coordinata dal Comune, a cui hanno preso parte anche il sindaco Giovanni Morganti, l’assessore Pierluigi Amerini e Piero Sarti del Comitato feste Albereta.

L’intervento ha visto impegnati Zhou Long , Francesco Rotunno e Hu Jian Qiang, rispettivamente presidente, vicepresidente e volontario di Ramunion Italia con il presidente della Croce Rossa di Vernio Riccardo Scatizzi e alcuni volontari. Il gruppo di Ramunion ha provveduto alla sanificazione mentre la Croce Rossa ha dato supporto per gli spostamenti.

“Abbiamo molto apprezzato questo gesto di profonda attenzione per la nostra comunità, esprimiamo alle due associazioni e ai volontari una sincera gratitudine a nome di tutti i cittadini”, sottolinea il sindaco Giovanni Morganti.

Sono state sanificate le aree giochi del Parco dell'Albereta e degli altri giardini del territorio comunale. Non solo. L’associazione Ramunion ha fatto dono al Comune di diverse taniche di prodotto igienizzante. Nei i prossimi giorni sarà utilizzato per la sanificazione dei giochi per i bambini grazie alla collaborazione della Pro loco di Montepiano e dell’Auser Valbisenzio.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus