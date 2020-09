29.09.2020 h 16:21 commenti

Vernio premia gli studenti più meritevoli usciti dalla terza media dell’istituto comprensivo Pertini

Attestato per Diego Naldoni e Leonardo Pizzicori, mentre altri quattro ragazzi sono stati selezioni per partecipare al viaggio a Ebensee organizzato dal Museo della Deportazione

Sono Diego Naldoni e Leonardo Pizzicori gli studenti della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Pertini di Vernio che più si sono distinti nel corso dell'ultimo anno scolastico e che sono stati premiati per il loro impegno. Per Diego e Leonardo c’erano un attestato e un piccolo dono, ma soprattutto i complimenti e l’incoraggiamento a proseguire con la stessa determinazione del sindaco di Vernio Giovanni Morganti, insieme all’assessore alla Scuola Alessandro Storai, della delegata per la scuola Patrizia Calcagnini e del dirigente del comprensivo di Vernio Daniele Santagati.

“La scuola svolge un ruolo fondamentale per ogni comunità, ma in questo momento di grande incertezza e difficoltà, sia economica che sociale, rappresenta un presidio ancora più importante - sottolinea il sindaco Morganti - L’impegno dei nostri ragazzi è motivo di grande orgoglio e l’amministrazione è a sua volta impegnata a sostenere l’attività quotidiana della scuola in ogni modo possibile”.

Fra i meritevoli dell’anno passato anche il gruppo di quattro studenti di terza media - Matilde Felice, Sofia Fiesoli, Diego Naldoni e Tommaso Landi - selezionato dall’istituto in base ai risultati ottenuti in progetti specifici sulla memoria e la deportazione, a cui il Comune di Vernio ogni anno dona la partecipazione al viaggio a Ebensee. “Quest’anno, causa Covid19, il viaggio organizzato dal Museo della Deportazione in collaborazione con Aned e altri partner è stato annullato - aggiunge Morganti - ma le risorse restano congelate e i ragazzi, se vorranno, potranno utilizzarle l’anno prossimo e partecipare al prossimo viaggio”.