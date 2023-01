18.01.2023 h 13:29 commenti

Vernio piange Paolo Fioravanti, volontario instancabile e membro della squadra dei cinghialai

L'ultimo servizio la sera prima di morire. Aveva 67 anni ed era capo caccia dei cinghialai di San Quirico che lo ricordano così : "Ha sacrificato la sua vita personale per il bene della squadra e della comunità"

Vernio piange la morte di Paolo Fioravanti, membro della squadra dei cinghialai di San Quirico, ma soprattutto un "angelo" che nel silenzio più assoluto ha sempre aiutato chi aveva bisogno.

E proprio venerdì sera, la morte è avvenuta il 14 gennaio, ha fatto l'ultimo servizio portando aiuti a una persona in difficoltà. Fioravanti, classe 1956 era in pensione e sabato mattina ha avuto un improvviso malore, inutili i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari.

"All'interno della squadra - è il ricordo di Fabrizio Elmi presidente dei cinghialai - è stato un componente fondamentale, sempre disposto ad adoperarsi per la buona riuscita delle iniziative, all'organizzazione delle nostre feste, sempre pronto a scherzare e sdrammatizzare quando vi era la necessità. Era il nostro capo caccia e rivestiva questo incarico con grande responsabilità e spirito collaborativo. Era una persona speciale, una bella persona, quello che tutti cercavano e che spesso ha sacrificato la sua vita personale per il bene della squadra e della comunità di San Quirico".

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus