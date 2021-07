06.07.2021 h 18:06 commenti

Vernio, non riapre la piscina. Nessuno ha risposto al bando del Comune

Le norme anti Covid limitano a 90 il numero massimo di persone ammesse e questo ha scoraggiato tutti i possibili gestori. Il sindaco Morganti: “L’impegno adesso è rivolto alla riapertura della prossima stagione”

Niente tuffi in piscina per chi abita a Vernio. L’amministrazione comunale ha fatto di tutto per riaprire la piscina alla Fabbrica Meucci ma anche per quest’anno l’impianto resterà chiuso. Nulla di fatto per il bando pubblicato il 27 maggio per l’apertura dall’impianto dal primo luglio: restrizioni e vincoli dettati dalle norme Covid hanno scoraggiato gli eventuali gestori.

“Il bando è purtroppo andato deserto nonostante si prevedesse una gestione di cinque anni eventualmente prorogabile, un tempo quindi adeguatamente lungo per garantire un investimento sostenibile”, mette in evidenza il sindaco Giovanni Morganti.

Il Comune di Vernio metteva a disposizione l'impianto con le risorse per la sua gestione, in particolare si prevedeva anche l'utilizzo del bonus 110% per eseguire lavori e l'azzeramento del canone per incentivare l'intervento privato.

Non è dunque stato sufficiente per il Comune muoversi per tempo, lavorando alla definizione del bando già nel periodo invernale. A scoraggiare associazioni e operatori professionali a partecipare alla gara ci sono state prima le tante incertezze normative e poi le restrizioni che - per quest’anno - avrebbero consentito una capienza massima dell'impianto pari a 90 utenti, numero sensibilmente ridotto rispetto a quello possibile prima della pandemia.

“Un numero di utenti che rende davvero difficile la sostenibilità economica della gestione, abbiamo cercato di garantire almeno una riapertura temporanea ma gli operatori con cui ci siamo confrontati hanno messo in evidenza notevoli difficoltà – sottolinea il sindaco Morganti – A questo punto il lavoro da fare è quello rivolto già alla prossima stagione, per scongiurare un altro anno di chiusura. L'amministrazione comunale è pronta a investire risorse importanti per sostenere chi vorrà presentarsi e proporsi per la gestione dell'impianto, confidiamo che qualche associazione o operatore professionale voglia scommettere insieme a noi per la sua ripartenza”.

Già dalle verifiche informali condotte dal Comune nei mesi scorsi era emersa una generale incertezza dovuta al fatto che sulle piscine la normativa era tutta da definire. A fine aprile è arrivato il decreto che consentiva la riapertura ma senza utilizzo di spogliatoi e docce, mentre il 18 maggio un nuovo decreto specificava le indicazioni stringenti sul piano organizzativo (uso degli spogliatoi e delle docce) e del rispetto delle distanze.

Intanto grazie all'impegno di un gruppo di volontari già a inizio giugno il verde esterno all'impianto è stato ripulito. Nei prossimi giorni il Comune affiderà i lavori per la necessaria manutenzione e la pulizia delle vasche e delle macchine a servizio dell'impianto.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

