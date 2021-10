21.10.2021 h 17:46 commenti

Vernio, i tamponi rapidi ora si fanno mercoledì e venerdì alla farmacia di San Quirico

Il servizio è promosso da Farmacom, in collaborazione con l’Istituto Santo Stefano di Prato e con il supporto della Misericordia

Alla Farmacia comunale di San Quirico è stato attivato un servizio speciale di esecuzione di tamponi antigenici rapidi. Il servizio promosso da Farmacom, in collaborazione con l’Istituto Santo Stefano di Prato e con il supporto della Misericordia di Vernio, al momento è operativo nei giorni di mercoledì dalle ore 16 alle 17.30 e di sabato dalle ore 10.30 alle 12.30. Per eseguire i tamponi occorre prenotarsi telefonando in farmacia al numero 0574 957178. L'iniziativa va in parte a colmare i problemi dei residenti dell'Alta Val di Bisenzio che, al momento, dovevano recarsi a Vaiano se non a Prato per effettuare il tampone necessario al rilascio del green pass.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus