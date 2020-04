16.04.2020 h 17:07 commenti

Vernio, i libri di scuola dei ragazzi arrivano con i volontari

Nella giornata di oggi saranno una sessantina i ragazzi delle medie che riceveranno i volumi di testo che erano rimasti nell'istituto, giovedì prossimo la consegna proseguirà con i bambini delle elementari

Da scuola a casa, a Vernio i libri necessari per lo studio dei ragazzi delle scuole medie e delle elementari arrivano grazie all’impegno generoso delle volontarie e dei volontari della Misericordia e della Croce Rossa. Oggi, 16 aprile, è un’intensa giornata di attività: i volontari sono impegnati a consegnare i volumi di studio a oltre sessanta ragazzi dell’Istituto Sandro Pertini.

“Ringrazio davvero di cuore i volontari della Croce Rossa della Misericordia che non si tirano mai indietro quando chiediamo supporto. Stanno svolgendo un’attività di primaria importanza per i nostri ragazzi, fondamentale per il proseguimento della didattica: i libri di testo sono rimasti a scuola nella fase in cui l’interruzione totale delle lezioni non era ancora prevista”, spiega Alessandro Storai, assessore all’Istruzione del Comune di Vernio che con il personale della scuola si è impegnato per organizzare il trasferimento dei volumi, per lo più riguardanti la lingua e la letteratura italiana, le materie scientifiche e la lingua straniera.

Nella giornata di oggi saranno una sessantina i ragazzi che riceveranno i libri di testo che erano rimasti a scuola, giovedì prossimo la consegna proseguirà con i bambini delle elementari: sono sicuramente oltre cento i piccoli studenti che aspettano i volumi scolastici. “In questo momento così complicato voglio ringraziare a nome del Comune anche le insegnanti che stanno seguendo i ragazzi con cura e cercano di fare del loro meglio per valorizzare l’esperienza didattica e la relazione con gli studenti”, aggiunge Storai.

La scorsa settimana gli stessi volontari si erano già attivati, sempre con l’organizzazione del Comune e della scuola, per consegnare circa 40 tra tablet e PC ai giovani studenti che non avevano a disposizione gli strumenti per seguire la didattica on line.