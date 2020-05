18.05.2020 h 19:13 commenti

Vernio e Castiglione dei Pepoli, ammesso lo spostamento per i residenti dei due comuni

Sottoscritto un patto tra i sindaci sulla base del parere delle due Regioni. Resta ancora bloccata la situazione per chi risiede a Prato e possiede la seconda casa nei paesi dopo il confine con l'Emilia

Patto tra il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, e quello di Castiglione dei Pepoli, Maurizio Fabbri: è ammesso lo spostamento dei cittadini tra i territori dei due Comuni limitrofi. Morganti e Fabbri hanno immediatamente utilizzato quindi i provvedimenti assunti separatamente dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna che in pratica hanno dato il via libera agli spostamenti tra i comuni confinanti. Subito i due sindaci hanno comunicato, come previsto, ai prefetti di Prato e Bologna la scelta di consentire gli spostamenti. “In questo modo risolviamo il disagio dei cittadini che abitano nei nostri comuni che sono abituati, per diverse esigenze a spostarsi - afferma Morganti – resta ancora bloccata la situazione per chi risiede a Prato e possiede la seconda casa, magari per origine familiare, a Castiglion dei Pepoli e oppure a San Benedetto Val di Sambro”.

L’ordinanza della Regione Toscana 57 del 17 maggio stabilisce che “previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Toscana, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Toscana e altre Regioni”.