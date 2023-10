27.10.2023 h 16:14 commenti

Vernio, va in pensione l'appuntato scelto dei carabinieri Antonino Giacopello

Arrivato in alta val di Bisenzio nel 2006 dopo aver prestato servizio alle stazioni di Badia a Settimo, Pontassieve, Montemurlo e alla Centrale Operativa di Prato. Lo scorso anno ha ricevuto l'encomio per aver salvato una ragazza che minacciava di lanciarsi nel Bisenzio

Dopo diciassette anni di servizio alla caserma dei carabinieri di Vernio per l’appuntato scelto Antonino Giacopello è arrivato il momento della pensione.

Una vita professionale spesa al servizio dei cittadini dell'alta val di Bisenzio tanto che nel 2022 - su segnalazione del sindaco Bongiorno - ha ricevuto l’encomio dal comandante della Legione Carabinieri Toscana per aver salvato una ragazza che, a Carmignanello, minacciava di lanciarsi nel Bisenzio dal ponte del Mulino di Pispola. E ora che è arrivato il momento di riposarsi i sindaci dei due Comuni della Val di Bisenzio, Giovanni Morganti e Guglielmo Bongiorno, hanno voluto esprimere la gratitudine delle loro comunità nel corso di una cerimonia che si è svolta alla stazione dei Carabinieri di Vernio, alla presenza del tenente colonnello Sergio Turini, comandante della Compagnia di Prato e del luogotenente Gianluca Breschi, comandante di stazione. “All’appuntato Giacopello esprimiamo riconoscenza per tutti questi anni trascorsi in prima linea accanto e a servizio delle nostre comunità con grande competenza e vicinanza - mettono in evidenza i sindaci - lo ringraziamo per il suo impegno per il rispetto della legalità e per la sicurezza, in questi anni è stato un generoso punto di riferimento per le istituzioni e per i cittadini”.

Giacopello, nato a Porto Empedocle, si è arruolato nel 1987 e nel 1988 è arrivato in Toscana. Ha prestato servizio alle stazioni di Badia a Settimo, Pontassieve, Montemurlo e alla Centrale Operativa di Prato. Nel 2006 è giunto alla stazione di Vernio, dove è rimasto fino al pensionamento.