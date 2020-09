02.09.2020 h 11:17 commenti

Vernio, Daniele Santagati ancora reggente al comprensivo Pertini

Il dirigente, alla vigilia della pensione, confermato per il quarto anno consecutivo. "Siamo pronti per ripartire, concordati gli orari per i bus organizzati dall'amministrazione comunale"

Daniele Santagati confermato dirigente reggete all'istituto comprensivo Pertini di Vernio. “Il prossimo anno andrò in pensione – spiega - e quindi ho deciso di accettare l'incarico anche per questo anno scolastico. Per quanto riguarda l'organizzazione delle lezioni ormai il piano è pronto, nessun problema neppure per il trasporto che è gestito dall'amministrazione comunale”.

Le medie di Vernio, infatti, sono la scuola di riferimento anche per i ragazzi residenti nel comune di Cantagallo. “I bus generalmente non sono mai stati pieni – continua Santagati – e quindi non abbiamo problemi di sovraffollamento, abbiamo però concordato orari sfalsati rispetto agli studenti che vengono accompagnati dai genitori, proprio per evitare assembramenti fuori dalla scuola”

A preoccupare il dirigente è invece il cantiere che verrà aperto a gennaio per la messa in sicurezza della scuola. “Sono stati acquistati dei container e quindi dovremo valutare come predisporre i banchi per mantenere le distanze sociali”. Al comprensivo di Vernio sono iscritti 470 alunni, il posto da dirigente scolastico in realtà dal 2018 è stato assegnato, ma la nomina deve essere convalidata visto i ricorsi nati in seguito al maxi concorso indetto per coprire le numerose sedi vacanti.

