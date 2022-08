03.08.2022 h 12:06 commenti

Vernio, controlli dei carabinieri nel parco dell'Albereta dopo le segnalazioni dei cittadini

I militari hanno denunciato un 14enne accusato di spacciare hashish tra i giovani che frequentano l'area verde e identificato decine di ragazzi

I carabinieri di Vernio, nel corso dell'ultimo fine settimana, hanno effettuato una serie di controlli straordinari all’interno del Parco dell’Albereta, identificando decine di persone e denunciando un quattordicenne di Castiglion de Pepoli, trovato in possesso di due dosi di hashish, nonché con la segnalazione alla Prefettura di altri due giovani di Vernio, un sedicenne ed un diciottenne, come consumatori di sostanze stupefacenti. I gravi indizi di essere uno spacciatore, per il giovanissimo di Castiglion de Pepoli, si sono aggravati con il rinvenimento di un bilancino di precisione avvenuto presso la sua abitazione durante le successive fasi di perquisizione domiciliare.

I controlli sono scattati anche in seguito alle segnalazioni di molti abitanti di Vernio, che da qualche tempo avevano notato movimenti sospetti nel parco dell’Albereta. In particolare vi erano stati visti aggirarsi persone sconosciute, mentre i ragazzi del posto dimostravano un comportamento strano. E quando qualche adulto aveva provato a intervenire, era stato ripreso e spesso anche deriso.

Sospetti e segnalazioni che non hanno sorpreso i carabinieri di Vernio che già da qualche tempo tenevano sotto controllo la situazione ed ai quali non erano sfuggite le anomalie che si stavano registrando nella zona del parco. I controlli in zona proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nei week end.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

