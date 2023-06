08.06.2023 h 10:32 commenti

Verifiche sulle partite Iva: su 200 controllate la finanza ne ha scovate 111 'dormienti'

Ditte fantasma che non hanno registrato nessuna attività economica negli ultimi 3 anni o società di recente costituzione i cui dati non hanno portato ad individuarle con certezza. Immediata la chiusura. Tra gli illeciti accertati l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, recupero di crediti per bonus facciate e superbonus 110

Centoundici partite Iva chiuse su 200 controllate. Questo il risultato delle verifiche della guardia di finanza messe in atto allo scopo di accertare la regolarità delle iscrizioni nella provincia di Prato. Obiettivo: prevenire e contrastare l'uso illecito di partite Iva 'dormienti' sul territorio provinciale. Delle 200 finite nel mirino, operative nei settori tessile, immobiliare, commerciale e dei servizi, 70 sono risultate avviate da meno di sei mesi. L'attività di analisi, che ha compreso anche l'incrocio delle informazioni contenute nelle banche dati in uso alla finanza e della fatturazione elettronica obbligatoria, ha fatto emergere la presenza di 111 ditte individuali fantasma che dunque sono state chiuse. Accertati diversi illeciti: emissione di fatture per operazioni inesistenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio e trasferimento all'estero di denaro, ottenimento e riscossione di crediti d'imposta non spettanti e derivanti, per esempio, dai bonus facciate e dal superbonus 110.

Le 111 partite Iva sono risultate in parte riconducibili a società inattive, prive cioè di qualsiasi attività economica negli ultimi tre anni, e in parte a società di recente costituzione che però, attraverso i dati forniti, non è stato possibile individuare con certezza.

L'operazione rientra nella repressione e prevenzione delle ditte 'apri e chiudi', spesso intestate a prestanome e spesso anche utilizzate per riciclare e traferire all'estero proventi illeciti.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus