09.04.2020 h 08:38 commenti

Verifiche sulla stabilità: in corso quelle del Ponte alla Vittoria, poi toccherà al Petrino

Nel Bilancio 2020 del Comune sono stati stanziati 150mila euro per la manutenzione straordinaria. Massima l'attenzione sulla sicurezza

Il crollo del viadotto sul fiume Magra, tra Liguria e Toscana, di ieri riporta drammaticamente alla ribalta il problema della sicurezza dei ponti.

A questo proposito a Prato sono in corso su Ponte alla Vittoria fino a sabato 11 aprile i lavori di verifica della stabilità e manutenzione ordinaria, che poi interesseranno anche Ponte Petrino. Le opere fanno parte del monitoraggio dei ponti che era già stato avviato dal Servizio Infrastrutture qualche anno fa e per cui anche l'assessorato alla Città curata ha stanziato 150mila euro nel Bilancio 2020.

L'appalto di manutenzione con Consiag Servizi prevede anche la verifica periodica sui ponti del Comune. In occasione del sisma del dicembre scorso, oltre a fare le verifiche visive su tutti gli edifici scolastici, il Servizio Infrastrutture ha eseguito la verifica dei ponti più transitati: a seguito di tali osservazioni la verifica approfondita sul ponte della Vittoria.

Sono da ieri in corso le verifiche dinamiche sulla struttura e nei giorni scorsi sono stati fatti saggi e sondaggi per comprendere lo stato di salute dell’infrastruttura. Già dalle prime analisi di questi giorni emerge che sarà necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria che saranno appunto finanziati con le somme messe in bilancio.

A seguito del ponte della Vittoria, si prevede di procedere con lo stesso metodo sul Ponte Petrino, anch’esso strategico: "L'analisi sulla staticità dei ponti strategici per la città era già stata programmata ed è comunque periodica - spiega Cristina Sanzò, assessore alla Città Curata - La sicurezza delle infrastrutture è per noi una priorità d'intervento".