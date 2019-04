05.04.2019 h 16:42 commenti

Verdianamente, la collezione donata al Comune si arricchisce di altri 70 pezzi

La novità è stata messa nero su bianco da un'intesa firmata nei giorni scorsi da Comune e il donatore Goffredo Gori. Presto la raccolta sarà esposta in via permanente alla Scuola Verdi

Il corpus "Verdianamente", la collezione composta da 144 pezzi tra opere, corrispondenza e cimeli di Giuseppe Verdi si arricchisce di circa 70 nuovi pezzi. E' quanto prevede l'intesa siglata tra l’amministrazione comunale e il donatore Goffredo Gori. Tra le novità troviamo il primo libretto originale de “Il Trovatore”, del 1853, al cui interno c’è il nome di Emilia Goggi Marcovaldi, la cantante pratese che interpretò per la prima volta Azucena; la prima edizione de “Il Corsaro” del 1847; e l’originale de “I quattro pezzi sacri”del 1898.

Una selezione del corpus sarà esposta in modo permanente, all’interno della scuola di musica Verdi non appena sarà definito nei dettagli il progetto della curatrice Chiara Martini. Il materiale che invece rimarrà in deposito all’Archivio di Stato che ha curato la digitalizzazione di tutto i pezzi della collezione, sarà fruibile grazie a monitor touch. I pezzi esposti, anche per motivi di conservazione ottimale, saranno periodicamente ruotati.

Il sindaco Biffoni e l’assessore alla cultura Mangani hanno definito la nuova donazione un grande atto di amore verso la città, che permetterà, una volta realizzato l’allestimento della collezione all’interno degli spazi del Palazzo della Musica, agli appassionati di musica, di storia e a tutti i cittadini italiani di poter ammirare un patrimonio culturale e storico unico.

"Un ulteriore gesto che dà nuova forza a un già importante messaggio di cultura e di amore verso la città che Goffredo Gori aveva fatto qualche anno fa. - ha commentato Biffoni - Non è da tutti decidere di donare un pezzo della propria storia personale e familiare alla città. Di questo ne sono immensamente grato a Gori".