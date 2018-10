06.10.2018 h 14:33 commenti

Verbali notificati via Pec, Prato tra i primi Comuni a usare questo strumento

Molteplici i vantaggi per i cittadini che così risparmiano anche i costi di notifica. Attenzione ai tempi di pagamento che decorrono dalla data di ricezione

Il comando della Polizia Municipale di Prato si è attivato, fra i primi in Italia, per la notifica via Pec dei verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada. La nuova modalità è prevista dal decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2017 e dalla circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018.

Questa nuova forma di notifica è infatti obbligatoria quando il destinatario sia un soggetto titolare di una Casella di Posta Elettronica Certificata come una ditta iscritta alla Camera di Commercio o un libero professionista iscritto ad un albo professionale, ma anche un qualsiasi cittadino che, all’atto dell’accertamento e contestazione di una violazione al Codice della Strada abbia dichiarato all’organo di polizia stradale procedente il possesso di un indirizzo Pec.

La notifica in forma digitale via Pec comporta notevoli vantaggi per il cittadino destinatario dell’atto sia per la velocità e certezza di ricezione dello stesso che per il minor costo delle spese di notifica e procedimento che ammontano, per quanto riguarda il territorio del Comune di Prato, a 2,30 euro anziché 15 euro quali quelle previste per la notifica postale che verrà comunque posta in essere nel caso in cui quella via Pec non vada a buon fine; in tal caso, la Polizia Municipale infatti stamperà e recapiterà per lettera raccomandata A.R. il verbale di contestazione e l’avviso di mancata notifica e le relative spese saranno interamente poste a carico dell’interessato.

E’ pertanto molto importante che tutti i professionisti e titolari di ditte individuali/società, nonché gli studi professionali che gestiscono la Pec dei propri clienti controllino puntualmente le caselle Pec in quanto i termini per il pagamento entro 60 giorni ed il beneficio del pagamento con la riduzione del 30% entro 5 giorni delle sanzioni relative al codice della strada decorreranno dalla data di ricezione della notifica via Pec.