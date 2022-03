01.03.2022 h 13:09 commenti

Veranda in fiamme in un'abitazione, sul posto i vigili del fuoco

L'intervento immediato ha impedito che le fiamme si propagassero all'intera abitazione. Non si registrano feriti. Le cause sono da accertare

Paura questa mattina, 1°marzo, in un'abitazione in via dell'Alloro a Paperino dove ha preso fuoco una veranda. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco della centrale di Prato con un mezzo autopompa serbatoio e un'utobotte. L'intervento immediato ha permesso di domare l’incendio prima che si propagasse all’intera abitazione. Presente anche un'ambilanza della Pubblica assistenza inviata dal 118 per precauzione ma fortunatamente non si registrano feriti.

Al momento le cause sono da accertare.