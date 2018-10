14.10.2018 h 10:06 commenti

Ventunenne muore schiantandosi con la sua auto su un cantiere stradale. Gravi due passeggere

L'incidente è avvenuto in via di Baciacavallo dove è in corso la realizzazione della fognatura industriale. Il giovane avrebbe fatto tutto da solo

Gravissimo incidente stradale questa notte, 14 ottobre, in via di Baciacavallo. Un ragazzo di origine cinese di 21 anni è morto sul colpo dopo aver urtato il new Jersey che delimita l'area di cantiere stradale per la realizzazione della fognatura industriale. L'incidente è avvenuto poco prima dell'una. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale intervenuta sul posto con le ambulanze inviate dal 118, il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. A bordo della sua Renault Scenic c'erano anche due ragazze, entrambe cinesi, rimaste gravemente ferite: una ha 23 anni, l'altra 21. Sono ricoverate al Santo Stefano in prognosi riservata.

Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi dall'abitacolo del mezzo. La polizia municipale effettuerà accertamenti sulla velocità tenuta dal mezzo in quel momento e per capire se il giovane alla guida fosse ubriaco. Per quanto il cantiere stradale occupi buona parte della carreggiata con una parziale deviazione dei flussi appare difficile che non sia stato visto a condizioni di guida regolari.

