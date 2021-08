27.08.2021 h 13:11 commenti

Ventotto operai a nero di cui tredici clandestini, in manette il titolare di una confezione

La scoperta è frutto di un controllo interforze coordinato dalla questura. L'attività è stata sospesa, mentre la Municipale ha sequestrato la soffitta dell'abitazione adiacente adibita a dormitorio per gli operai

Un imprenditore cinese è stato arrestato e la sua attività, una confezione nella zona di Tavola, è stata sospesa con sanzioni per oltre 180 mila euro per aver impiegato ben 28 lavoratori a nero di cui 13 clandestini.

Lo rende noto la prefettura che però non ha specificato dove si trova l'azienda.

Al datore di lavoro, un cinese di 35 anni, è stata contestata anche la violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La manodopera irregolare era composta da cinesi e bengalesi.

Nei confronti dei 13 clandestini sono scattati i provvedimenti di espulsione. E' stata anche sequestrata una soffitta, collocata in una palazzina adiacente all'impresa, perché adibita illegittimamente a dormitorio. Al controllo, effettuato ieri, 26 agosto, hanno partecipato la polizia, la polizia municipale, l'Ispettorato territoriale del lavoro e i vigili del fuoco, ciascuno per quanto di competenza.

L'imprenditore è stato processato oggi, 27 agosto, con giudizio abbreviato. Il tribunale di Prato lo ha condannato a un anno e a un'ammenda di 65mila euro. La pena è sospesa.

