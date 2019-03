25.03.2019 h 13:35 commenti

Vento, scatta l'allerta arancione fino alla mezzanotte di domani

Sono previste forti raffiche di Grecale. Appello della Regione alla massima attenzione per gli incendi.

Dalla serata di oggi, lunedì 25 marzo e per l'intera giornata di domani, martedì 26, anche sul territorio del Comune di Prato, sono previsti forti venti di Grecale. La Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione dalle 21 di oggi fino alla mezzanotte di domani, martedì 26 marzo, su tutta la Toscana, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest, dove il codice è giallo per la stessa durata di tempo. I principali rischi sono collegati al crollo di alberi, alla caduta di sassi e strutture pericolanti.

Si prevede raffiche fino a 60-70 km/h sull'Alto Mugello; dalla tarda serata (intorno alle ore 21-22) vento forte da nord-est sulle zone appenniniche in estensione alle zone settentrionali della regione entro la mezzanotte e a tutta la regione nella giornata di domani, martedì. Attese raffiche fino a 120-150 km/h sui rilievi appenninici, fino a 80-100 km/h su Arcipelago, Amiata, Colline Metallifere e litorale, e fino a 70-90 km/h altrove.

Condizioni climatiche avverse, che favoriscono anche lo svilupparsi di incendi, come avvenuto nello scorso fine settimana in varie località della Toscana. La Regione ricorda ancora una volta fino al 31 marzo è vietato su tutto il territorio l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, in generale l'accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.