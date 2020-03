Giornata di superlavoro, quella di oggi 26 marzo, per i vigili del fuoco del comando di Prato chiamati a intervenire più volte per i problemi causati dal forte vento che per tutta la giornata ha sferzato Prato e provincia.

Alle 19 il bilancio parla di 18 interventi effettuati dalle varie squadre in più punti della città e della provincia. Per la maggior parte si è trattato di gronde, tegole o rami pericolanti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza le aree interessate. Per fortuna non si segnalano danni a persone.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento, su quasi tutta la regione, fino alle ore 20 di domani, con forti raffiche da nord-est che solo nel tardo pomeriggio di domani andranno ad attenuarsi.