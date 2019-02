22.02.2019 h 10:06 commenti

Vento forte, allerta codice giallo a partire dalla mezzanotte di oggi

In tutta la provincia per 24 ore sono previste forti raffiche di vento grecale. In calo anche le temperature, addio al clima primaverile fuori stagione

Codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani 23 febbraio, i tecnici del Centro Funzionaledella regione Toscana prevedono che, fin dalle primissime ore di domani si assisterà ad un incremento di velocità del vento ed ad una sua rotazione a Grecale (direzione Nord-Est), le raffiche potrebbero raggiungere anche gli 80 Km orari. L’allerta riguarda tutta la provincia di Prato è previsto anche un calo della temperatura.







