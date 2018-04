04.04.2018 h 14:25 commenti

Ventitré progetti per il concorso di idee della nuova piazza XX settembre a Poggio

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di tre premi di 10.000, 4.000 e 2.000 euro per il primo, secondo e terzo classificato

Sono ventitré i progetti consegnati al protocollo del Comune di Poggio a Caiano per la partecipazione al concorso di idee per la nuova piazza XX Settembre e la riqualificazione del centro storico.

“La nostra Amministrazione – precisano il sindaco Marco Martini e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Buffini – ha voluto utilizzare lo strumento del concorso di idee per raccogliere un ventaglio di proposte progettuali. Si tratta di una forma efficace e trasparente per definire soluzioni di qualità, nonché un modo per promuovere cultura, pratica e qualità del valore architettonico ed urbano. Il numero elevato di partecipanti dimostra la validità dello strumento già adottato in occasione della progettazione del ripristino del Ponte Manetti”.

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di tre premi di 10.000, 4000 e 2000 euro per il primo, secondo e terzo classificato. Il progetto primo classificato sarà anche utilizzato come progetto preliminare per la programmazione delle fasi successive dell’intervento.

“E’ importante sottolineare anche in questa occasione – continuano sindaco e assessore – che le esigenze, le caratteristiche dell’intervento, e le finalità da raggiungere con i progetti presentati, sono state espresse attraverso il percorso partecipativo "Nuovi assetti urbani”, realizzato tramite il laboratorio “Tutti per Poggio”, con il quale cittadini e Comune hanno collaborato a definire il nuovo volto di piazza e centro storico”.

Ora è in corso la procedura per la nomina della commissione giudicatrice, composta dal responsabile dei servizi tecnici del Comune di Poggio a Caiano, da un componente proposto dall’Ordine degli architetti di Prato, e da due docenti universitari di urbanistica e di marketing e promozione del territorio. Della commissione, come membro esterno, farà parte anche un funzionario indicato dalla soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato.

La commissione procederà all’esame degli elaborati e a compilare la graduatoria finale in base ai criteri indicati nel bando del concorso.



