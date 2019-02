23.02.2019 h 08:08 commenti

Ventinove nuovi "alfieri della Repubblica", al Quirinale anche la pratese Jasmine Manbal

Il presidente Mattarella consegnerà il riconoscimento il 13 marzo ai giovani che, con il loro impegno, si sono dimostrati "costruttori di comunità". Jasmine Manbal è una campionessa di judo impegnata nel volontariato e nel sostegno ai ragazzi che, come lei, soffrono di malattie croniche

C'è anche una pratese nell'elenco dei ventinove nuovi “alfieri della Repubblica” che il 13 marzo, nel corso di una cerimonia al Quirinale, saranno premiato dal presidente Sergio Mattarella.

Jasmine Manbal, 17 anni il prossimo 6 agosto, residente a Prato, campionessa di judo riceverà l'attestato di alfiere della Repubblica italiana “per la sua attività di volontariato e per la sua partecipazione al Consiglio dei ragazzi e delle ragazze del Meyer, l'ospedale pediatrico fiorentino nel quale da anni è in cura per una malattia cronica che per lungo tempo le ha portato malessere e l'ha debilitata. Jasmine però non si è arresa e anzi ha trovato nello sport, praticato a livello agonistico, un'occasione di crescita individuale e di socialità. Ha partecipato a una sessione estiva di Dynamo Camp e da quella esperienza ha tratto un insegnamento: impegnarsi per non far sentire nessuno escluso e per superare le proprie condizioni di svantaggio e di difficoltà”.

Il riconoscimento viene consegnato ai giovani che, attraverso azioni concrete, si sono distinti come “costruttori di comunità”.



