Ventimila euro di multa per due aziende cinesi controllate dai carabinieri forestali

Entrambe le ditte sono risultate evasori totali della tassa sui rifiuti. Denunciato uno dei titolari per aver impiegato lavoratori privi del permesso di soggiorno

Sono state elevate sanzioni per un totale di 20mila euro a carico di due ditte gestite da cittadini cinesi e attive al Macrolotto. Il provvedimento è scattato al termine di un controllo guidato dai carabinieri forestali insieme ai colleghi dell'Ispettorato del lavoro, alla polizia municipale, agli ispettori di Asl e Alia.

Il titolare di una delle due ditte è stato anche denunciato per aver impiegato al lavoro alcuni cittadini extracomunitari provi del permesso di soggiorno. Per la dittà è scattata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale. La denuncia è scattata anche per aver stoccato rifiuti senza l'autorizzazione. Entrambe le aziende sono risultate evasori totali per la tassa sui rifiuti.