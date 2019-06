05.06.2019 h 12:27 commenti

Ventiduesima edizione di "Il Dolcissimo", i fondi raccolti destinati alla lotta contro la leucemia

L'appuntamento è per sabato alle 20 al circolo Costa Azzurra, la giuria premierà la torta e i biscotti più buoni, belli e originali. La gara è stata inventata da Ninetta Di Caprio nel 1987 e, da allora, puntualmente torna ogni giugno

Ventiduesima edizione, sabato 8 giugno alle 20 al Circolo Costa Azzurra, di "Il Dolcissimo", la tradizionale gara di dolci per la raccolta di fondi da destinare all'Associazione Italiana per la lotta contro le Leucemie (AIL).

Un'iniziativa storica organizzata da Ninetta Di Caprio e dal suo staff di volontarie, con il patrocinio del Comune e dalla Provincia di Prato.

Negli ultimi anni la media dei fondi raccolti si aggira intorno ai 4000/5000 euro, record storico la prima edizione nel 1987 con 3 milioni e 400 mila lire.

Grazie a questo impegno è possibile portare avanti una ricerca importante che, nonostante i grandi passi avanti fatti negli anni, rimane purtroppo uno zoccolo duro per i malati che non rispondono positivamente alle terapie attuali.

Per partecipare è sufficiente presentarsi con le proprie produzioni di torte o biscotti dalle 16 alle 20 al Circolo Costa Azzurra. Subito dopo la giuria, che quest’anno sarà composta dall'associazione podistica le Lumache di Mezzana, premierà il dolce e il biscotto più buono, più bello e più originale.

Come ormai da tradizione all'appuntamento di sabato sarà presente, come testimonial, l'attore Luca Calvani e ad allietare la serata è previsto l'intrattenimento musicale dal vivo di Alberto



