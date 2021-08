09.08.2021 h 11:23 commenti

Venticinquemila euro di alimenti distribuiti e sostegno a 450 famiglie, i numeri di "Prato aiuta Prato"

L'associazione ora aprirà anche un circolo vicino alla Pieve di San Giusto e cerca un pizzaiolo e un barista. A settembre parte anche la distribuzione di quaderni e zaini per la scuola

Venticinquemila euro di alimenti divisi in 500 pacchi, 450 famiglie aiutate, 16 persone che prestano servizio su segnalazione degli assistenti sociali e del tribunale: questi i numeri dell'associazione “Prato aiuta Prato” che da aprile 2020 è costantemente impegnata nel sostegno dei nuclei familiari bisognosi. Nata in piena pandemia, ora si è strutturata e guarda al futuro con l'inaugurazione, il primo settembre, del circolo “Oasi” affiliato Asi, nei locali concessi in affitto dalla Parrocchia accanto alla pieve di San Giusto in Piazzanese. “Abbiamo deciso di aprire anche questa attività – spiega il presidente Carlo Stolfi– sia per finanziare la nostra attività, ma anche per offrire un'opportunità di lavoro a chi ha bisogno: cerchiamo infatti, un pizzaiolo per il fine settimana, e un barista per il pomeriggio, in questo caso sarà aiutato da alcuni volontari. Stiamo anche pensando di organizzare attività di tipo sociale e aggregativo, soprattutto per i bambini. Il prossimo anno saremo pronti anche per organizzare i campi estivi, nel frattempo prepariamo anche la seconda edizione di San Giusto in festa che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre”.Tra i programmi anche quello di organizzare un doposcuola per gli studenti in difficoltà. “Oltre al pacco, in media ne prepariamo 45 al mese per un valore medio di 50 euro-, anche se all'inizio della nostra avventura i ritmi erano diversi, proprio perchè ci stavamo strutturando - continua il presidente – siamo pronti a settembre anche per la distribuzione di quaderni e materiale scolastico. Un'altra richiesta che arriva direttamente dalle famiglie, mentre abbiamo interrotto quella dei vestiti”.