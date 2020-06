19.06.2020 h 16:18 commenti

Venticinque ovuli di eroina in pancia, arrestato giovane spacciatore

Complessivamente si tratta di 180 grammi di eroina. Il 22enne nigeriano è stato bloccato dalla Squadra mobile dentro un edificio fatiscente in via Montalese

Aveva ingoiato 25 ovuli pari a 180 grammi di eroina il 22enne nigeriano arrestato in via Montalese dalla Squadra mobile di Prato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le manette ai polsi del giovane sono scattate mercoledì 17 giugno, ma è stato accompagnato in carcere oggi pomeriggio, 19 giugno, dopo aver espulso gli ovuli all'ospedale di Prato. La presenza della droga in pancia è stata accertata dalla radiografia fatta dai sanitari al momento del ricovero.

Il nigeriano, regolare e proveniente da Lodi, è stato fermato dagli uomini dell'Antidroga della questura di Prato dopo essere stato visto entrare in un edificio diroccato in via Montalese. Con lui c'erano altri due connazionali. E' stato lo stesso giovane, all'inizio reticente, a far trapelare la presenza di ovuli nell'intestino. L'arresto è stato convalidato