01.02.2021

Venti milioni in arrivo per la sanità pratese, ecco come saranno spesi

La parte del leone va alla costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano e al distretto sanitario di San Paolo, ma ci sono risorse anche per potenziare la diagnostica a disposizione dell'ospedale

Pioggia di soldi sulla sanità pratese per potenziare la parte edilizia e le strumentazioni tecniche. Oggi, 1° febbraio, la Regione Toscana e il direttore generale dell'Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, hanno presentato un piano finanziario da 170 milioni di euro di cui 20 milioni e 400mila euro andranno a Prato. Più nel dettaglio. Circa 13 milioni di euro sono fondi statali relativi alla legge finanziaria 67/88 art.20, reiterata nel corso degli anni, che saranno utilizzati per la realizzazione della nuova palazzina dell'ospedale Santo Stefano e per il distretto sanitario di San Paolo. Nel primo caso i soldi, circa 9 milioni, si aggiungeranno ai 10 del Cipe coprendo così il 95% del totale. Resterà a carico dell'Asl solo il restante 5%, pari a circa 500mila euro. Stessa percentuale d'impegno finanziario da parte dell'Asl per la realizzazione del distretto di San Paolo che ha un quadro economico complessivo di 4,3 milioni di euro, coperti quindi quasi completamente dallo Stato.

Gli altri 7, 4 milioni di euro, coperti attraverso mutui attivati dall'azienda sanitaria e dai fondi stanziati con il decreto legge 34/20 connesso all’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno un utilizzo più variegato. Serviranno per il potenziamento della Terapia intensiva e sub intensiva, per l'adeguamento di alcuni spazi che tornano nelle disponibilità del pronto soccorso dopo lo spostamento del punto pediatrico e dell'ufficio di polizia, ma anche per l'ampliamento del distretto di Poggio a Caiano. L'elenco prosegue con i lavori per l'arrivo al Santo Stefano della terza Tac (ad oggi ne esistono due di cui una dedicata al pronto soccorso) e della sistemazione della Pet anche con nuove strumentazioni. Infine c'è anche l'adeguamento degli spazi per il pronto soccorso pediatrico che con il Covid ha trovato una nuova collocazione, vicino alla preospedalizzazione nella parte che dà sull'ingresso ambulanze, molto più adeguata e funzionale della precedente e che valorizza il grande lavoro fatto dai sanitari. L'apprezzamento è stato tale che la soluzione da temporanea, diventerà definitiva.

“Riqualifichiamo l’edilizia sanitaria della Asl centro con un programma di investimenti pubblici importante, perché è nostra volontà rinnovare e riorganizzare il patrimonio strutturale e tecnologico delle Aziende sanitarie locali. - ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani - Abbiamo un obiettivo ben preciso: quello di continuare a garantire servizi sempre più efficienti in tutti i territori della Toscana. Rispondere al fabbisogno di salute dei nostri cittadini è, e rimane, la nostra priorità”.

