Ventenne picchiata e molestata mentre è nel parco: in manette due uomini

L'aggressione la scorsa notte nei giardini comunali di via Petrarca a Campi Bisenzio. I carabinieri hanno arrestato per violenza sessuale e lesioni due uomini residenti in un campo rom di Prato

Una 20enne è stata aggredita, intorno all'una di stanotte 11 giugno, a Campi Bisenzio nei giardini comunali di via Petrarca, da due uomini di 21 e 30 anni che l'hanno insultata e picchiata. Gli aggressori, di nazionalità albanese, residenti in un campo rom a Prato, sono stati arrestati dai carabinieri con le accuse di violenza sessuale e lesioni aggravate. Si trovano ora rinchiusi nel carcere di Sollicciano. La vittima, raggiunta tra l'altro da un pugno al volto che le ha provocato la caduta di due denti, è stata medicata all'ospedale di Careggi e dimessa con una prognosi di 15 giorni. Secondo quanto ricostruito dai militari, la giovane, di origine somala, si trovava nel parco con alcuni amici. I due uomini avrebbero iniziato a offenderla senza alcun motivo, rivolgendole anche pesanti apprezzamenti. Poi, quando lei ha tentato di allontanarsi, l'avrebbero picchiata e palpeggiata. L'aggressione è stata interrotta dall'intervento di alcuni testimoni e poi da quello dei carabinieri.

