E' servito un complesso intervento di salvataggio per recuperare un giovane ciclista pratese finito in una scarpata dopo essere stato urtato da un'auto. E' successo verso mezzogiorno di oggi, 18 aprile, a Montecuccoli, non lontano dalla Pieve. Il ciclista, un ventenne, era stato sbalzato in un dirupo fermandosi circa 15 metri sotto il piano stradale. Oltre al 118, che ha fatto alzare in volo anche l'elicottero Pegaso, sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, i carabinieri e i vigili del fuoco con la squadra Saf. Il ragazzo aveva riportato ferite agli arti inferiori e non era in grado di risalire da solo lungo la scarpata. Così è stato recuperato con il toboga e portato fino a dove erano i mezzi di soccorso. Qui, per fortuna, le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto ai primi momenti. Non è stato così necessario l'utilizzo del Pegaso e lo sfortunato giovane è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Prato con l'ambulanza.