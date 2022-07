27.07.2022 h 14:31 commenti

Venerdì acqua con il contagocce in alcune zone di Vaiano

A causa della sospensione dell’energia elettrica da parte di Enel ai propri impianti, dalle ore 9 di venerdì 29 luglio si potranno verificare mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione

Publiacqua informa i cittadini del comune di Vaiano che, causa sospensione dell’energia elettrica da parte di Enel ai propri impianti, dalle ore 9 di venerdì 29 luglio si potranno verificare mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione in via Francolini, via nuova per Schignano, via di Castagneta, via di Ricavo, via Traversa e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi alla fine dell’intervento Enel e quindi nel corso del pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto potrà creare loro.