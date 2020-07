16.07.2020 h 18:18 commenti

Vendono frutta e verdura senza autorizzazione e dove è vietato: denuncia, multa e sequestro

La polizia municipale ha sorpreso tre ambulanti in via Pistoiese e nella vicina via Castagnoli. I generi alimentari deperibili sono stati devoluti in beneficenza ad una associazione di volontariato

Tre distinti sequestri di frutta e verdura, per un totale di 45 casse di generi alimentari, sono stati eseguiti dalla squadra commerciale della polizia municipale, nei controlli eseguiti ieri mattina 15 luglio in via Pistoiese e nella vicina via Castagnoli. I sequestri sono stati fatti nei confronti di tre venditori cinesi che svolgevano la loro attività nonostante il divieto di vendita di generi alimentari in forma itinerante imposto da ordinanza sindacale nella zona. Due venditori non erano neppure titolari della autorizzazione alla vendita e quindi sono stati multati con una sanzione di 5mila euro ciascuno. Tutti sono stati sanzionati per l'inosservanza del divieto di vendita e sono stati fatti destinatari della misura amministrativa del daspo urbano. I generi alimentari deperibili sono stati devoluti in beneficenza ad una associazione di volontariato del territorio. Dalle verifiche è emerso inoltre che uno dei soggetti era irregolare sul territorio nazionale, avendo a suo carico un precedente ordine di espulsione a cui non aveva dato seguito e per questo è stato anche denunciato.

