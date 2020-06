22.06.2020 h 17:16 commenti

Vendita al dettaglio, abbigliamento a macchia di leopardo: bene il bambino, al palo abiti da cerimonia

La stagione primaverile è compromessa, qualche speranza viene da quella estiva, ma non si riparla di riassortimento degli ordini. Soffre il comparto industriale

A un mese dalla riapertura dei negozi di abbigliamento si respirano timidi segnali di ripresa, ma soltanto sull’estivo, e non in tutti i comparti. Gli abiti da cerimonia restano al palo, mentre in generale la stagione primaverile è decisamente saltata .

“Appena abbiamo riaperto – spiega Massimo Bettazzi presidente Fismo Confesercenti - c’è stato un po’ di movimento attestandoci comunque sempre a un segno negativo del 50% rispetto all’anno passato, poi dalla metà di giugno si è tornato ad avere un nuovo stop, dovuto probabilmente al pagamento di Imu e altre tasse. Sicuramente non c’è stato un riassortimento degli ordini fatti: viene venduto quello che è stato consegnato prima della quarantena. Forse sul primaverile, se la stagione sarà clemente, potremo recuperare qualcosa a ottobre.” Nell’abbigliamento, comunque, ci sono settori, come quello da bambino, che hanno avuto un trend più positivo, bene anche la vendita di magliette e camicie. Vero è che la regione Toscana ha dato la possibile ai commercianti, dal momento della riapertura, di effettuare promozioni su alcuni capi d’abbigliamento, mentre per i saldi bisognerà aspettare il primo di agosto.

In sofferenza, invece tutta la parte produttiva. “Gli ordini pre covid – spiega Moreno Vignolini vicepresidente Confartigianato Imprese – ormai sono esauriti. L’unica possibilità è il prontomoda se c’è bisogno di nuovi ordini. In questo quadro negativo, però, almeno non ci sono stati eclatanti casi di insoluto”.

Decisamente meno ottimista la parte industriale: “Filatori e lanifici – spiega Andrea Cavicchi presidente di Sistema Moda Confindustria Toscana Nord – sono . Blocco totale anche per i mercati americani, cinesi e russi, la Francia ha sempre lavorato, ma gli ordini sono minimi, mentre ha ripreso in parte la Spagna soprattutto con il gruppo Inditex e in particolare con Zara. Meglio Corea e Giappone, ma non sono sufficienti, a queste condizioni, a mantenere aperte le aziende per tutto il mese di agosto. Se non arrivano ordini consistenti verranno programmate le ferie almeno nelle due settimane centrali”.







Edizioni locali collegate: Prato

