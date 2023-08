10.08.2023 h 10:14 commenti

Vendevano cavallucci marini e gechi infusi in bevande alcoliche, denunciati

Entrambe le specie sono protette dalla Convenzione Cites. Nei guai i titolari di una tavola calda e di un ristorante controllati dai carabinieri forestali e dall'Asl

Offrivano ai loro clienti, infusi in bevande alcolica, cavallucci marini e gechi del Tokai essiccati, entrambe specie tutelate e per le quali i titolari delle attività non sono stati in grado di esibire alcuna autorizzazione. Per questo motivo i carabinieri forestali di Prato, insieme al personale del servizio veterinario dell'Asl Toscana Centro, hanno posto sotto sequestro gli animali essiccati e segnalato alla Procura i titolari di una tavola calda e di un ristorante, ipotizzando il reato di detenzione ed esposizione per vendita di specimens a rischio di estinzione. Entrambe le attività sono gestite da cittadini cinesi e sono state oggetto dei controlli effettuati i giorni scorsi dai militari che avevano ricevuto segnalazioni sulla presenza delle specie protette ai sensi della Convenzione di Washington (Cites).

Nel primo caso, la tavola calda, i carabinieri forestali hanno accertato la presenza di sei esemplari di cavalluccio marino lunghi circa 10 centimetri essiccati e infusi nella bevanda alcolica assieme ad altro materiale vegetale e carnoso. Nel secondo caso, invece, il ristorante, nella bevanda alcolica erano infusi due geco del Tokai lunghi circa 20 centimetri essiccati e sommariamente “impalati” utilizzando leggeri telai di legno.