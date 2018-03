19.03.2018 h 12:08 commenti

Vendeva la droga insieme ai giornali e alle figurine: in manette un edicolante

E' stato il cane Batman a fiutare la sostanza stupefacente. Nel retro dell'edicola allestito tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato messo agli arresti domiciliari

Vendeva l'hashish insieme a giornali, figurine e riviste. Per questo motivo il titolare dell'edicola in via Matteo degli Organi è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Iolo insieme ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo di Firenze. In manette è finito un quarantenne di Barberino del Mugello, accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' stato il cane Batman, in forza al Nucleo Cinofili, ad annusare la sostanza stupefacente durante il controllo dell'edicola. I carabinieri hanno così trovato 250 grammi di hashish, suddivisi in tre panetti. Nel corso della perquisizione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi, tutto lasciato in bella vista su una scrivania nel retro del negozio verosimilmente per consentire una rapida preparazione delle dosi. Nell’abitazione dell’uomo sono stati poi trovati anche cinque grammi circa di cocaina idonei a confezionare almeno 20 dosi. Sequestrati anche 4.400 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. L'uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine: nel 2008 finì nei guai per reati legati allo spaccio di droga. Nella mattina di oggi, lunedì 19 marzo, l'edicolante è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Il processo per direttissima sarà celebato ad aprile.



Edizioni locali collegate: Prato

