14.01.2021 h 11:19 commenti

Vende sugli scaffali medicine "contro il Covid" ma sono semplici antinfluenzali: denunciato

I carabinieri del Nas e la polizia municipale hanno sequestrato 88 confezioni in un supermercato. Il farmaco non aveva nemmeno avuto l'approvazione dell'Aifa ed era venduto illegalmente

Sugli scaffali venivano spacciate come rimedio contro il Covid, anche se in realtà il principio attivo era quello di un banale antinfluenzale. La cosa più grave, però, era che i medicinali non avevavo ricevuto nessuna autorizzazione al commercio dall'Aifa, l'agenzia del farmaco. Per questo motivo i carabinieri del Nas di Firenze e gli agenti della polizia municipale di Prato hanno sequestrato 88 scatole, pari a oltre 2.000 pillole, in un supermercato del Macrolotto Zero gestito da cittadini cinesi.



Privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio e di indicazioni in lingua italiana, i farmaci erano esposti sugli scaffali del negozio, con l'indicazione di essere utili a combattere il Covid. Fra gli altri farmaci illegali, prevalentemente antibiotici, sono state rinvenute alcune confezioni di un prodotto coadiuvante della perdita di peso contenente principi attivi classificati come sostanze stupefacenti, la cui vendita è vietata in Italia.

L’indagine si innesta in una più ampia operazione condotta dal comando del carabinieri sul territorio nazionale per il contrasto alla diffusione di farmaci illegali per la cura del Covid-19.