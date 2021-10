13.10.2021 h 11:14 commenti

Vende prodotti importati illegalmente in Italia, maximulta e sequestro della merce in un supermercato

Il controllo dei carabinieri forestali non ha riscontrato carenze di natura igienica, ma sugli scaffali sono stati trovate 428 confezioni di alimenti che non avevano le indicazioni in lingua italiana obbligatorie per legge

Negli scaffali del supermercato vendeva prodotti alimentari importati illegalmente in Italia e sprovvisti delle necessarie indicazioni obbligatorie in lingua italiana previste dalla normativa. Per questo motivo il titolare di un supermercato etnico cinese di Prato verrà multato con sanzioni per qualche migliaio di euro dai carabinieri forestali che hanno sequestrato anche tutte le 428 confezioni fuorilegge.



Il controllo è stato coordinato dal Nucleo Investigativo ed eseguito congiuntamente alle stazioni dei carabinieri forestali di Prato e di Vernio. Durante l'ispezione mon sono stati riscontrate irregolarità di natura igienica ed anche gli shoppers utilizzati sono risultati idonei al contatto con alimenti nonchè biocompostabili. Sono invece emerse irregolarità nei riguardi dell’etichettatura dei prodotti. Nello specifico, si tratta di alimenti confezionati come spaghetti, carne, pesce, spezie, bevande, dolciumi, biscotti e anche funghi surgelati.

I prodotti alimentari posti in vendita nel negozio sono risultati essere in parte di provenienza estera e in parte prodotti in Italia, così come gli avventori del negozio.