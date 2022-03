22.03.2022 h 13:00 commenti

Vende in strada scarpe da ginnastica contraffatte: multato per 5mila euro

I controlli della polizia municipale nel Macrolotto Zero hanno fatto scoprire anche prodotti irregolari in un negozio di estetica. Anche in questo caso è scattato il sequestro della merce e la sanzione per la titolare

È scattata la multa per un commerciante abusivo che ieri 21 marzo al Macrolotto Zero vendeva scarpe con marchi contraffatti e per una commerciante che invece vendeva prodotti estetici privi di etichettatura.

Le irregoilarità sono emerse durante i controlli effettuati nella zona del Macrolotto Zero dagli agenti della polizia municipale che hanno individuato un commerciante abusivo di nazionalità cinese che, occupando il suolo pubblico, aveva esposto per la vendita trenta paia di scarpe sportive. Queste ultime per fattura e caratteristiche erano un'imitazione di calzature di noti marchi del settore. Al venditore, al quale è stata sequestrata la merce, è stata contestata la violazione del Testo unico del commercio con sanzione pari a 5mila euro.

Sempre al Macrolotto, durante un altro controllo ispettivo in un'attività estetica, gli agenti della Municipale hanno accertato l'utilizzo di prodotti come smalti e ciglia finte senza etichettatura o con informazioni scritte esclusivamente in ideogrammi cinesi, quindi mancanti delle garanzie di qualità e salubrità dei cosmetici in violazione delle norme comunitarie. Alla titolare sono state quindi sequestrate 158 confezioni di prodotti irregolari e le è stata comminata una sanzione di 1.000 euro.