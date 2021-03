10.03.2021 h 10:31 commenti

Vende in strada il pesce senza nessuna licenza e autorizzazione, scatta il sequestro

Una ambulante abusiva è stata scoperta in via Trieste da una pattuglia della guardia di finanza intervenuta per disperdere un assembramento di persone intorno al furgone

Una venditrice ambulante di pesce, completamente irregolare, è stata scoperta da una pattuglia della guardia di finanza durante un controllo effettuato in via Trieste. I militari, transitando nella strada, hanno notato un assembramento di persone di origine cinese intente ad acquistare del pesce da un ambulante. Al sopraggiungere dei finanzieri, gli avventori si sono dispersi rapidamente. E' stata quindi identificata la venditrice, una cittadina cinese a bordo di un furgone contenente i prodotti ittici. Dai successivi controlli, eseguiti in collaborazione con la polizia municipale di Prato, è emersa la totale assenza di qualsiasi licenza di vendita nonché della documentazione attestante la provenienza del pesce così come il mancato rispetto delle più elementari norme igienico-sanitarie. I militari hanno quindi proceduto alla confisca dei prodotti ittici e al sequestro del veicolo utilizzato per la vendita itinerante.

