Vende alla sorella l'auto di un assistito, avvocato sotto inchiesta per abuso d'ufficio

La professionista è finita nei guai nel suo ruolo di amministratore di sostegno quando ha chiesto di essere sostituita. Il collega subentrato ha messo a posto le carte e ha segnalato l'anomalia. La donna si è difesa con esposti e denunce che però hanno solo aggiunto un capo di imputazione a suo carico: calunnia

Abuso d'ufficio e calunnia nei confronti di un collega sono le accuse che hanno portato davanti al giudice delle udienze preliminari una professionista pratese, avvocato. I fatti risalgono a maggio dello scorso anno quando la donna viene denunciata dal collega che, stanco delle querele e degli esposti presentati a suo carico, decide di portare a galla la vicenda che li contrappone.

All'origine del fatto c'è la nomina della professionista ad amministratore di sostegno (titolo che comporta il riconoscimento di pubblico ufficiale) di un uomo che non è più in grado di provvedere ai propri interessi: il tribunale di Prato le dà l'incarico di occuparsi delle faccende dell'assistito. E' in questo momento, secondo la ricostruzione fatta prima dal collega che subentra nella carica di amministratore di sostegno quando la donna chiede di essere sostituita e poi dalla procura (il fascicolo è del sostituto Laura Canovai), che l'auto intestata all'assistito viene venduta dalla professionista alla sorella per una cifra molto più bassa di quella di mercato e molto più bassa anche delle due offerte ricevute da persone interessate all'acquisto. Secondo una rivista specializzata, la vettura in questione, una Opel Corsa, aveva una valore di 2.600 ma è stata ceduta per 570 euro. Una vendita possibile dopo l'autorizzazione concessa dal tribunale a cui l'amministratore di sostegno presenta un'istanza con le offerte dei potenziali acquirenti indicando la cifra di 600 euro e senza allegare la quotazione ufficiale pubblicata sulla rivista. Con l'autorizzazione in mano, l'auto passa di mano e diventa proprietà della sorella della professionista.

Quando l'altro avvocato subentra, si accorge dell'accaduto e, nonostante siano già passati tre anni, informa il giudice tutelare. La collega, per tutta risposta, sempre stando alla ricostruzione dei fatti, incolpa il nuovo amministratore di sostegno di aver architettato la segnalazione per screditarla e lo fa con denunce e querele. Tutto arriva in procura e parte l'inchiesta.

La battaglia tra legali è arrivata all'udienza preliminare. L'imputata, oggi assente, è difesa dall'avvocato Gaetano Pecorella che ha chiesto e ottenuto un rinvio per legittimo impedimento. La parte lesa è assistita dall'avvocato Andrea Pagnini. Se ne riparlerà ad ottobre.





