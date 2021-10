13.10.2021 h 15:02 commenti

Velisti pratesi salvano ragazzina caduta in mare durante la Barcolana

E' successo domenica durante la storica regata di Trieste, quest'anno funestata dal maltempo. Due imprenditori pratesi, insieme ai compagni, hanno soccorso una 15enne sbalzata da una forte raffica di vento

C'erano anche due velisti di Prato sulla barca che domenica scorsa 10 ottobre ha salvato una 15enne caduta in mare nel corso della Barcolana, la storica manifestazione velica che si svolge a Trieste e che quest'anno è stata funestata da condizioni meteo terribili, con il vento che soffiava fino a punte di 40 nodi.

Tante le barche in difficoltà e tanti anche i salvataggi per velisti caduti in mare. Tra questi, appunto, anche la ragazzina triestina soccorsa e messa in salvo dall'equipaggio della Landless Sailing Team, un 12 metri che partecipava alla regata. A bordo c'erano anche gli imprenditori Paolo Pratesi e Andrea Cianfagna, entrambi di Prato, che con i compagni hanno soccorso la 15enne, in balia delle onde alte dopo essere stata sbalzata da una forte raffica di vento.

"Abbiamo visto una barca - racconta Pratesi - che stava facendo il classico circolo intorno ad una persona in mare. Ci siamo avvicinati e subito ci è arrivata la richiesta di aiuto: il mezzo aveva il motore in avaria e senza di quello non riuscivano a manovrare, anche a causa del forte vento e delle condizioni del mare. Non abbiamo esitato un istante: abbiamo subito ammainato le vele e, non senza difficoltà, siamo riusciti prima a lanciare una cima alla ragazza e poi a issarla a bordo".

La 15enne è rimasta in mare circa 20 minuti prima di essere tratta in salvo. Per fortuna, nonostante le pessime condizioni meteo, la temperatura del mare non era troppo bassa. "Non dimenticherò mai - prosegue Pratesi - gli occhi terrorizzati della ragazzina in balia delle onde e poi il bellissimo sorriso di sollievo che ha fatto quando siamo riusciti a issarla a bordo. A quel punto ci siamo assicurati che stesse bene, le abbiamo dato degli indumenti e asciutti e abbiamo deciso di interrompere la regata e di puntare subito verso la terraferma, dove la piccola ha potuto riabbracciare suo padre".