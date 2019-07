29.07.2019 h 15:47 commenti

Veleni nella campagna elettorale: sei querele depositate da Biffoni e Alberti per le offese e le minacce su Fb

Altre tre saranno presentate a settembre. Il legale dei due politici ha analizzato in totale una trentina di post ritenuti diffamatori e minacciosi. Sarà ora la procura a decidere se si è passato il segno della libera critica

nt

I toni avvelenati dell'ultima campagna elettorale sono approdati oggi, lunedì 29 luglio, in procura. Sono sei le querele depositate dall'per conto del sindacoe del presidente del Consiglio comunaleche hanno deciso di rispondere per via giudiziaria alle minacce e alle offese arrivate attraverso i social durante la campagna elettorale delle ultime elezioni amministrative.Tre le persone finite nel mirino del sindaco (a una di loro vengono contestati due post) e due nel mirino del presidente del Consiglio comunale. Altre tre querele verranno depositate a settembre. Una trentina i commenti, tra quelli ritenuti più pesanti, che sono stati esaminati dal legale che ha poi ridotto a nove quelli per i quali si potrebbe ipotizzare un rilievo penale. La tolleranza zero annunciata alla vigilia del voto è stata dunque trasferita nelle carte che adesso finiranno in un fascicolo di inchiesta.Biffoni e Alberti hanno deciso di intraprendere solo la via del penale e nell'ambito di questa avanzare, se il procedimento arriverà in tribunale, la richiesta di risarcimento danni. La procura è chiamata a stabilire il confine tra la dialettica, anche aspra, che si instaura in una campagna elettorale e quella che trascende. Insomma, dove finisce il diritto di critica e dove comincia la soglia che non si può superare? fin dove ci si può spingere? E quando una critica diventa un'offesa? Il sindaco ha denunciato anche minacce all'incolumità fisica sua e dei suoi familiari e di essere stato accusato falsamente di reati mai commessi. Quando Biffoni fece capire che qualcuno non l'avrebbe passata liscia, ci sono stati tentativi di cancellare i post. Tentativi vani: tutto era stato già salvato. Deciderà la procura se nel contenuto dei post oggetto delle querele siano rintracciabili elementi di diffamazione e di minaccia.