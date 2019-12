27.12.2019 h 08:43 commenti

Veicoli abbandonati, la polizia provinciale ne ha rimossi 87 nel 2019. Sanzioni per 140mila euro

Nel bilancio di fine anno anche il grande impegno contro il bracconaggio con denunce, sequestri e multe. Due persone nei guai per l'abbattimento di un asino e per il furto di un cavallo

Tempo di bilanci per la polizia provinciale che nel 2019 si è dedicata, tra le altre attività, alla rimozione dei veicoli abbandonati. Ottantasette i mezzi abbandonati in aree private, 60 dei quali rottamati. A fronte di questi recuperi, sono state 33 le sanzioni amministrative di 1.600 euro ciascuna per la mancata demolizione; sono state invece 11 le denunce alla procura per il mancato rispetto dell'ordinanza comunale relativa alla rimozione del veicolo.Numeri alti anche per quello che riguarda la lotta al bracconaggio, alla detenzione e al commercio illegale di animali selvatici. Sedici, nel 2019, le denunce a carico di altrettante persone sorprese in flagranza di reato a svolgere attività di bracconaggio per la cattura, attraverso lacci, trappole e registratori vietati, di specie vietate: in un caso un cervo e un istrice, storni e fringillidi.Tra le altre denunce, quella per l'abbattimento di una asino, per il furto di un cavallo, per il foraggiamento dei cinghiali e per l'omessa custodia di armi e munizioni, oltre che per il commercio di animali abbattuti illegalmente.Ventotto le sanzioni amministrative riferite a comportamenti non corretti tenuti dai cacciatori.