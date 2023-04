27.04.2023 h 08:24 commenti

Veglia di preghiera dedicata al lavoro. Appuntamento stasera nella chiesa di San Bartolomeo

L'iniziativa della Diocesi in occasione del Primo Maggio. Ad organizzare l'evento è l'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro e sarà presente anche il vescovo Giovanni Nerbini

In occasione del Primo maggio, festa dei lavoratori, l'Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Prato ha organizzato una veglia di preghiera, con meditazioni bibliche dedicate al tema del lavoro, presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. L'appuntamento è per domani sera, alle 21, nella chiesa di San Bartolomeo. Dopo i saluti del parroco, don Marco Natali, introduce Michele Del Campo, direttore dell'Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro. "La vita umana ha bisogno anche di festa e finché il lavorare è e resterà vita, il lavoro ha e avrà bisogno di festa - afferma Michele Del Campo -. Ecco perché, oggi, l'economia e il lavoro devono riconciliarsi anche con la festa. La festa è soprattutto un evento di dono, di gratuità, di relazioni, di volgere lo sguardo oltre e altrove. Lasciare le persone senza lavoro, nella precarietà, nell'insicurezza significa lasciarle senza la possibilità di fare festa, è come togliere a loro l'opportunità di riunirsi nella propria comunità per volgere insieme lo sguardo altrove".

