28.10.2018

Vegetazione in fiamme in via Bologna, distrutti 750 metri quadrati

L’incendio è divampato nella tarda mattina. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano che hanno bonificato l’intera area

Circa 750 metri quadrati di vegetazione sono stati distrutti da un incendio divampato poco prima delle 11.30 di oggi, domenica 28 ottobre. È successo in via Bologna, al confine tra Prato e la Vallata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vaiano che hanno circoscritto il fuoco evitando che si estendesse ulteriormente e poi hanno proceduto alla bonifica dell’area. Non si conoscono le cause che hanno originato le fiamme.

Edizioni locali collegate: Prato

