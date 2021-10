04.10.2021 h 13:35 commenti

Vede un uomo sul monopattino che gli era stato rubato e chiama la polizia per farselo restituire

E' successo in piazza Duomo nel fine settimana. Il proprietario aveva presentato denuncia di furto. Il mezzo era in uso ad un uomo che è stato denunciato per ricettazione

Ha riconosciuto come suo il monopattino in uso ad un marocchino e ha avvertito la polizia. E' successo nel fine settimana, in piazza Duomo. Il proprietario, un ivoriano, aveva presentato regolare denuncia dopo la scoperta del furto del monopattino e, per caso, si è imbattuto contro il nordafricano che tranquillamente lo stava usando in centro storico. Il marocchino è stato fermato dagli agenti e identificato, poi denunciato per ricettazione.



Edizioni locali collegate: Prato

