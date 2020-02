31.01.2020 h 16:46 commenti

Vede l'auto della polizia, inizia a insultare gli agenti e poi si getta sul cofano

Arrestato un giovane che ieri pomeriggio in piazza San Marco si è reso responsabile del gesto. Non ha nemmeno aspettato di essere fermato per il controllo ma si è subito scagliato contro la pattuglia

Momenti di tensione, verso le 16 di ieri, 30 gennaio, in piazza San Marco, quando un uomo si è gettato volontariamente sul cofano di una Volante della polizia. Si tratta di un 31enne, naturalizzato italiano e di origine etiope. Il giovane ha vari precedenti per furto e spaccio. Quando ha visto la pattuglia, prima ancora di essere controllato, ha iniziato ad inveire contro i poliziotti e poi si è gettato sul cofano dell'auto, danneggiandolo. Gli agenti, a quel punto, hanno bloccato l'esagitato e lo hanno portato in Questura, dove è stato arrestato per i reati di danneggiamento aggravato di beni dello Stato, resistenza, oltraggio e minacce a pubblici ufficiali. Il 31enne non sarebbe nuovo ad episodi di intemperanza nei confronti delle forze dell'ordine.

