Vede in strada la sua mountain bike, rubata pochi giorni fa, e chiama la polizia

Un ragazzo di 17 anni è riuscito così a rientrare in possesso del mezzo. Denunciato per ricettazione l'uomo che la stava usando

Ha subito riconosciuto la mountain bike che gli era stata rubata giovedì 30 luglio al Parco Prato. Il ragazzo, un 17enne,intorno alle 19.20 di ieri, 3 agosto,era in via Roma e appena ha visto il mezzo, inforcato da un uomo, ha subito chiamato la polizia. Gli agenti della Volante sono riusciti a rintracciare l'uomo che è stato bloccato e identificato. Si tratta di un pratese di 57 anni, pregiudicato, che di fronte ai poliziotti ha ammesso di aver acquistato la bici da un non meglio precisato nordafricano. Il che non gli è servito ad evitare la denuncia per ricettazione, mentre la mountain bike è stata restituita al legittimo proprietario.

